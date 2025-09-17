Трамп заявил, что у Украины серьезные проблемы

Перед вылетом в Великобританию президент США Дональд Трамп пообщался с журналистами. Он отметил, что ситуация в Киеве крайне сложная, сообщило РИА «Новости» .

Так он ответил на вопрос украинского журналиста о сроках поставки 17 систем Patriot, обещанных американским лидером в июле.

«У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться», — сказал он.

Президент США заявил о готовности работать над прекращением конфликта в Украине. При этом Трамп ушел от ответа на вопрос о передаче комплексов Patriot Украине

Во вторник вечером Трамп прибыл в Великобританию с вторым государственным визитом в истории страны. Первый визит состоялся в 2019 году.

Президент США Дональд Трамп планирует отложить введение серьезных ограничений против России, чтобы показать слабость Европейского союза. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Эксперт отметил, что глава Белого дома не учитывает мнение Европы.