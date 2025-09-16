Трамп ушел от ответа на вопрос о передаче комплексов Patriot Украине

Трамп не ответил на вопрос о поставках 17 комплексов Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о поставках 17 зенитных комплексов Patriot в Украину. Об этом сообщил ТАСС .

Журналистка спросила его о чем-то. Он уточнил, откуда она родом. Девушка ответила, что с Украины.

«Я люблю Украину. Я люблю народ Украины. Поэтому я подумал, что это небольшой украинский акцент. Но страна находится в серьезной беде», — сказал он во время общения с журналистами пресс-пула в Белом доме перед вылетом в Великобританию.

Трамп подчеркнул еще раз, что страна в беде, но он намерен положить этому конец.

Ранее глава Белого дома подал в суд на газету The New York Times за клевету и ущерб репутации после «десятка лет лжи» о нем.