В США раскрыли план Трампа насчет России

Американский лидер Дональд Трамп намерен отложить введение «серьезных» ограничений против России, чтобы унизить ЕС. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Deep Dive.

«Трамп понимает, что вторичные санкции не являются разумным вариантом. Но что он делает затем? Просит Европу ввести стопроцентные вторичные санкции против России. Он хочет этого, думая, что европейцы достаточно глупы, чтобы принять это [унижение]», — объяснил он.

Эксперт отметил, что глава Белого дома не учитывает мнение Европы в этом вопросе. Это может привести к более сильному расколу между Евросоюзом и США.

При этом ЕС вряд ли согласится на американские условия. Особенно с учетом того, что Брюссель так и не ввел пошлины против КНР и Индии, как потребовал лидер Штатов.

Ранее Трамп заявил о скором проведении саммита с участием российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого президент Украины отмечал, что переговоры о разрешении конфликта должны вести лидеры стран, а не технические команды.