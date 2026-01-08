У США были данные о мирном статусе и принадлежности Marinera

Россия выражала официальный протест Белому дому из-за преследования нефтяного танкера Marinera кораблем Береговой охраны США и требовала немедленно прекратить преследование и отозвать неправомерные требования к капитану судна, сообщил МИД .

«Американские власти неоднократно, в том числе на официальном уровне по линии МИД России, получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе», — отметили в внешнеполитическом ведомстве.

Не было оснований говорить о том, что танкер шел без флага или под ложным флагом.

МИД требует от Вашингтона немедленно прекратить незаконные действия, обеспечить достойное обращение с экипажем и вернуть судно, восстановив соблюдение международных норм судоходства.

«Вдохновившись преподнесенным Вашингтоном опасным и безответственным примером, некоторые другие страны и структуры также могут посчитать себя вправе действовать похожими методами», — отметили в МИД.

Американская администрация намерена предать суду экипаж танкера. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченное американскими военными грузовое судно притворялось российским, чтобы обойти американские санкции.

Ранее МИД КНР осудил захват США нефтяного танкера России. В ведомстве подчеркнули, что своими действиями Соединенные Штаты серьезно нарушили международное право.