МИД КНР осудил захват США нефтяного танкера России

США, захватив российский нефтяной танкер в Атлантическом океане, серьезно нарушили международное право. Китай решительно осуждает такие действия. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Произвольное задержание Соединенными Штатами судов других стран в международных водах является серьезным нарушением международного права», — отметила она на брифинге в ответ на просьбу РИА «Новости» прокомментировать ситуацию с танкером Marinera.

Дипломат отметила, что Китай решительно выступает против действий, угрожающих суверенитету и безопасности других стран.

Накануне в 15:00 по московскому времени в Северной Атлантике ВМС США высадились на борт танкера Marinera. С тех пор связь с судном была потеряна. С 24 декабря танкеру было выдано временное разрешение на плавание под российским флагом. Преследование и захват танкера Marinera США показали на видео.

ВМС США продолжают караулить нефтяные танкеры у берегов Венесуэлы. Для этих целей к побережью страны перебросили беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton с позывным BLKCAT6.