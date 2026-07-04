У погибшей на Пхукете после ссоры с мужем россиянки остался ребенок

Семейный конфликт в переехавшей в Таиланд российской паре закончился суицидом жены и тюремным заключением мужа за просрочку визы. Оставшемуся без родителей двухлетнему мальчику грозит отправка в местный детдом, сообщила живущая в стране блогер и волонтер Светлана Шерстобоева .

Она пояснила, что в России пара продала квартиру и переехала в Таиланд, когда женщина ждала ребенка. Эмиграция далась им непросто: муж остался без работы, и семью обеспечивала жена, которая брала заказы в издательствах и рисовала иллюстрации. Кроме того, пара потеряла паспорта и просрочила визы.

Утром в ходе очередного скандала мужчина сначала облил жену кипятком, а потом выкинул вещи с балкона съемной квартиры. Женщина написала об этом сообщение своей матери, а потом покончила с собой.

Приехавшая на место полиция задержала мужчину из-за оверстея и отправила в миграционную тюрьму. За мальчиком сейчас смотрит владелица квартиры, которую снимала семья.

Родители погибшей женщины — пенсионеры, имеют большие проблемы со здоровьем. Но дедушка готов вылететь в Таиланд, чтобы забрать внука, которому сейчас грозит детдом. Шерстобитова отметила, что главная проблема — документы на ребенка, которые придется оформлять через адвоката, а на его гонорар у родных денег нет.

Издание Thailand.news со ссылкой на полицию Пхукета сообщило, что тело россиянки нашли под окнами жилого дома в минувший четверг, 2 июля. Муж погибшей заявил, что женщина покинула съемное жилье после ссоры.