На Пхукете россиянка погибла, упав с восьмого этажа после ссоры с мужем

На острове Пхукет в Таиланде 31-летняя россиянка погибла, рухнув с восьмого этажа дома, в котором жила вместе с супругом и годовалым ребенком. Об этом сообщил Thailand.news со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По предварительной информации, женщина скончалась в четверг, 2 июля, в районе Кату. Муж погибшей рассказал, что перед этим между ним и женой произошла сильная ссора.

После этого, по словам мужчины, его избранница покинула квартиру, и больше он ее не видел, а немногим позже тело женщины обнаружили у здания.

Ранее стало известно о гибели российского блогера по имени Вадим в Таиланде. Молодой человек скончался в результате ДТП.