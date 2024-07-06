У мятежников в Киргизии обнаружили арсенал оружия и боеприпасов

Силовики провели обыски в машинах и домах подозреваемых в подготовке госпереворота в Киргизии. У них изъяли большое количество боеприпасов, десятки пистолетов и другого оружия, сообщила пресс-служба Госкомитет нацбезопасности республики.

По информации силовиков, группировка планировала захватить власть в Киргизии путем массовых беспорядков и применения силы. Они не исключали гибель мирных жителей.

При обысках у задержанных нашли 50 единиц оружия, 20 пистолетов, более 255,2 тысячи боеприпасов, 200 комплектов формы правоохранителей, 250 головных уборов полицейских и военных, 38 комплектов бронежилетов, два беспилотника, а также самодельные взрывные устройства, рации и экстремистскую литературу.

Спецслужбы обнаружили личные документы нескольких людей, в том числе военный билет депутата парламента Марлена Маматалиева.

«Установлено, что данная группировка была сформирована из лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, a также фанатично исповедующих религиозную идеологию», — заявила пресс-служба ГНБ.

В мае в Бишкеке задержали четырех иностранцев и двух граждан Киргизии. Они подрались в одном из местных хостелов, после чего тысячи жителей вышли на митинг и потребовали правосудия.