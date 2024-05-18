Зачинщиков волнений в Бишкеке задержала полиция | 360°

Мир 18 мая 2024, 20:57 Зачинщиков волнений в Бишкеке задержала полиция МВД Киргизии задержало участников драки, из-за которой начались волнения РИА «Новости»

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Полиция Бишкека задержала четверых иностранцев и двоих граждан Киргизии за массовую драку 13 мая, послужившую поводом для волнений в городе. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

«По уголовному делу по факту хулиганства задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан», — заявил представитель полиции.

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Также задержали двух уроженцев Киргизии, которые участвовали в нападении на иностранцев. Конфликт в одном из хостелов Бишкека произошел 13 мая. За этим последовала акция протеста, участники которой требовали правосудия. В центре столицы собрались около тысячи человек, полиция оцепила район и выставила водометы.