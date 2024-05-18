Центр Бишкека оцепили после массовой драки с приезжими | 360°

Мир 18 мая 2024, 01:27 Центр Бишкека оцепили после массовой драки с приезжими 24.kg: около тысячи человек собрались в центре Бишкека после массовой драки РИА «Новости»

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Около тысячи человек собрались в центре Бишкека после массовой драки между приезжими и местными жителями. Об этом сообщило агентство 24.kg.

По данным агентства, киргизская полиция оцепила центр города. Сотрудники правоохранительных органов дежурят на пересечении Чуйского проспекта и улицы 7 Апреля, на место доставлены водометы. Движение на север по улице Курманжан Датки закрыто. За оцеплением собрались около тысячи человек.

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В понедельник, 13 мая, в одном из хостелов Бишкека произошла драка местных жителей с приезжими. В результате беспорядков несколько человек пострадали. В пятницу вечером в центре города собрались местные жители, решившие «разобраться» с иностранцами. Полицейские задержали около 10 человек.

Ранее пьяные подростки устроили массовую драку в центре Саратова. Полиция задержала 10 участников беспорядков, остальным удалось скрыться.