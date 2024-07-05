В Киргизии предотвратили попытку захвата власти

Комитет нацбезопасности: попытку захвата власти предотвратили в Киргизии

Фото: РИА «Новости»

Попытку насильственного захвата власти в Киргизии предотвратили спецслужбы страны. Об этом со ссылкой на заявление госкомитета национальной безопасности республики сообщило РИА «Новости».

По данным ГКНБ, насильственный захват власти в Киргизии планировала группа злоумышленников. Также преступники собирались дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и организовать массовые беспорядки в стране, которые могли привести к гибели жителей, подчеркнули в ведомстве.

В состав этой группировки входили лица, фанатично исповедующие религиозную идеологию и поддерживающие идеологию криминалитета, уточнили в комитете. Все четверо задержанных — граждане Киргизии. Сейчас они находятся в СИЗО.

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