В Киргизии предотвратили попытку захвата власти

Попытку насильственного захвата власти в Киргизии предотвратили спецслужбы страны. Об этом со ссылкой на заявление госкомитета национальной безопасности республики сообщило РИА «Новости» .

По данным ГКНБ, насильственный захват власти в Киргизии планировала группа злоумышленников. Также преступники собирались дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и организовать массовые беспорядки в стране, которые могли привести к гибели жителей, подчеркнули в ведомстве.

В состав этой группировки входили лица, фанатично исповедующие религиозную идеологию и поддерживающие идеологию криминалитета, уточнили в комитете. Все четверо задержанных — граждане Киргизии. Сейчас они находятся в СИЗО.