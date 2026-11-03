Туск признался, что нарастил присутствие на границе с Россией из-за людей с фонариками

Туск усилил операцию на границе с РФ из-за людей с фонариками

На границе России и Польши нарастили присутствие якобы из-за того, что там заметили людей с фонариками. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, его слова привело РИА «Новости».

Как рассказал Туск, информацию о «тревожном движении на границе» он получил после полуночи.

«Мы очень быстро мобилизовали там соответствующие силы и средства, и удалось предотвратить попытки провокации, если таковые были», — рассказал чиновник.

Он также подчеркнул, что доказательств каких-либо действий со стороны России вовсе нет.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Нарат Аджамян предположил, что противостояние президента Польши Кароля Навроцкого и Дональда Туска продолжится до парламентских выборов осенью 2027 года. Навроцкий — консерватор, а Туск — либерал: договориться о составе судей Конституционного трибунала они не способны.