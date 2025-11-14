Туск подтвердил, что Польша откроет два КПП на границе с Белоруссией

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что на следующей неделе Варшава откроет два пограничных перехода с Белоруссией, которые были закрыты ранее. Речь идет о пунктах пропуска в Бобровниках и Кузнице, сообщил ТАСС .

«Я подтверждаю, что эти два погранперехода откроются в начале следующей недели», — заявил он.

Польский премьер заявил, что возобновление работы контрольно-пропускных пунктов связано с экономическими потребностями и просьбами местных жителей, а также с усилением безопасности на границе с Белоруссией.

Он подчеркнул, что решение не обусловлено политическими переговорами с Минском о возможном освобождении журналиста польского происхождения Андрея Почобута.

Ранее Туск объявил о планах открыть два новых пункта пропуска на границе с Белоруссией — в Бобровниках и Кузнице. Он отметил, что откладывал это решение с конца октября из-за необходимости согласовать действия с Литвой.

Вильнюс, в свою очередь, 29 октября закрыл литовско-белорусскую границу до конца ноября из-за борьбы с контрабандой.

Литву разозлило, что после закрытия границ Белоруссия не пропустила ее грузовики. Застрявшие фуры переместили на спецстоянку — из-за закрытия Литвой пунктов пропуска скопилось более 1,1 тысячи машин.

При этом Литва, сама же закрывавшая границы, требует компенсации убытков, которые понесли перевозчики из-за блокировки их грузовиков в Белоруссии.