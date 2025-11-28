«Фатальная комбинация». Туск увидел знак в том, что Ермака уволили в день переговоров Орбана и Путина

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал происходящее вокруг украинского руководства и международных контактов отдельных лидеров, назвав происходящее «фатальной комбинацией». В публикации в X он связал в одну цепочку отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака, хаос в переговорах по американскому мирному плану Стивена Уиткоффа и визит венгерского премьера Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину.

«Орбан навещает Путина, Навроцкий — Орбана. Хаос в переговорах по плану Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация», — написал Туск.

Орбан прилетел в Москву утром 28 ноября, его переговоры с Владимиром Путиным продолжались около четырех часов. Позже в тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Ермака, у которого ранее прошли обыски.

Портал wPolityce.pl со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша сообщил, что Варшава официально запросила у Украины разъяснения из-за обыска у Ермака.

The Guardian писала, что скандал может повлиять не только на внутриполитический баланс в Киеве, но и — потенциально — на динамику мирных переговоров по Украине, учитывая роль Ермака в переговорах с западными партнерами.