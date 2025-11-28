Польша потребовала объяснений от Украины на фоне коррупционного скандала

Польша официально запросила у Украины разъяснения из-за обыска у главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака — одного из ключевых участников переговоров с США о возможном мирном урегулировании. Об этом написал портал wPolityce.pl .

«Мы ожидаем объяснений», — прокомментировал ситуацию польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Глава ведомства заявил, что поддержка Украины со стороны Польши остается неизменной, но прозрачность в борьбе с коррупцией — обязательное условие. Он отдельно подчеркнул, что страна, претендующая на вступление в ЕС, не может игнорировать такие вопросы.

Министр также отметил, что подобные истории играют на руку враждебным Украине силам и в целом подрывают доверие международных партнеров в критический момент, когда безопасность Польши и европейских государств напрямую зависит от устойчивости Киева.

Обыск в доме Ермака провело Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования о хищениях в энергетическом секторе. Украинские СМИ сообщали, что через киевский обналичивающий центр могли отмыть до 100 миллионов долларов.

Ермака упомянули в материалах дела, которое в Украине называют «Мидас» — по данным НАБУ, он фигурирует в документах под псевдонимом Али-Баба и связан с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого считают организатором схемы.