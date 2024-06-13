Турция пообещала России выступить посредником по Украине

Россия оценила посреднические усилия Турции в урегулировании ситуации на Украине. Власти республики продолжат добиваться дипломатического разрешения конфликта, заявил РИА «Новости » источник из Анкары.

«Турция в лице господина президента неоднократно заявляла, что готова к любым посредническим инициативам, так как в мирном процессе не будет проигравшей стороны», — сказал он.

По словам дипломата, Россия на высшем уровне поддержала усилия Турции. Он заявил, что турецкие власти пообещали продолжить поиск способов мирного урегулирования.

Президент России Владимир Путин 11 июня принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который перед поездкой на мирный саммит по Украине в Швейцарии прибыл на заседание совета министров стран — членов БРИКС в Нижнем Новгороде. Глава государства поблагодарил гостя за поддержку переговорного процесса.