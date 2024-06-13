Наследный принц Саудовской Аравии выступил за урегулирование конфликта на Украине

Общение состоялось во втором по величине городе королевства Джидде. По данным агентства, лидеры обсудили двусторонние отношения, кризис на Украине и предстоящий так называемый «мирный саммит» в Швейцарии.

Бен Салман выразил заинтересованность в урегулировании конфликта, подчеркнули авторы сообщения.

Ранее глава украинского государства заявил во время выступления в бундестаге, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока страна не урегулирует ситуацию на своих условиях.