Наследный принц Саудовской Аравии выступил за урегулирование конфликта на Украине

SPA: Зеленский и бен Салман обсудили урегулирование кризиса и саммит в Швейцарии

Фото: РИА «Новости»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило SPA.

Общение состоялось во втором по величине городе королевства Джидде. По данным агентства, лидеры обсудили двусторонние отношения, кризис на Украине и предстоящий так называемый «мирный саммит» в Швейцарии.

Бен Салман выразил заинтересованность в урегулировании конфликта, подчеркнули авторы сообщения.

Ранее глава украинского государства заявил во время выступления в бундестаге, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока страна не урегулирует ситуацию на своих условиях.

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