Наследный принц Саудовской Аравии выступил за урегулирование конфликта на Украине
SPA: Зеленский и бен Салман обсудили урегулирование кризиса и саммит в Швейцарии
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило SPA.
Общение состоялось во втором по величине городе королевства Джидде. По данным агентства, лидеры обсудили двусторонние отношения, кризис на Украине и предстоящий так называемый «мирный саммит» в Швейцарии.
Бен Салман выразил заинтересованность в урегулировании конфликта, подчеркнули авторы сообщения.
Ранее глава украинского государства заявил во время выступления в бундестаге, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока страна не урегулирует ситуацию на своих условиях.