Путин встретился с турецким министром иностранных дел Фиданом

Президент России Владимир Путин вечером 11 июня встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Информация появилась на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что осведомлен о встрече турецкого министра в Нижнем Новгороде с министрами иностранных дел стран БРИКС и приветствует интерес Турции.

«Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения, быть поближе, решать общие задачи», — заявил Путин.

Ранее встречу Путина и Фидана анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В российско-турецкой повестке много тем для обсуждения, отметил представитель Кремля.