Путин встретился с турецким министром иностранных дел Фиданом

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин вечером 11 июня встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Информация появилась на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что осведомлен о встрече турецкого министра в Нижнем Новгороде с  министрами иностранных дел стран БРИКС и приветствует интерес Турции.

«Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения, быть поближе, решать общие задачи», — заявил Путин.

Ранее встречу Путина и Фидана анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В российско-турецкой повестке много тем для обсуждения, отметил представитель Кремля.

Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Вирус Трояновой: почему они сходят с ума

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте