Еще одна страна подала заявку на вступление в БРИКС

Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Фото: РИА «Новости»

Турция официально подала заявку на вступление в объединение БРИКС. Об этом сообщил источник Bloomberg.

«Новый дипломатический шаг страны отражает ее стремление развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире», — заявили авторы материала.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что страна может стать процветающей, сильной, престижной и эффективной, если улучшит свои отношения с Востоком и Западом.

В октябре в Казани пройдет саммит БРИКС. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит мероприятие, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Всего в саммите планируют поучаствовать около 30 делегаций. Столицу Татарстана для проведения мероприятия выбрали не случайно — в Казани есть все необходимое, чтобы организовать встречу мировых лидеров на достойном уровне, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

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