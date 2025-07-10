Стало известно о подготовке НАТО к новому удару по России

Риски вооруженного конфликта НАТО и России на Балтике высоки. Об этом в интервью Ura.ru сообщил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

По его словам, это связано с попытками европейских стран подорвать судоходство России в Балтийском море.

«За последние месяцы попытки останавливать танкеры (даже не те, которые идут под российским флагом, а те, которые идут в российские порты) предпринимала Эстония», — напомнил эксперт.

Он назвал попытку морской блокады портов в Санкт-Петербурге и Калининграде агрессией, на которую Россия имеет полное право ответить. От большого конфликта с российской стороной НАТО удерживает страх перед ядерной войной.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал Балтийское море внутренним морем Североатлантического альянса.