Сегодня 04:07 Калининград стал первой целью НАТО. Ответ России будет ядерным? Военный эксперт Орлов: атака НАТО на Калининград повлечет удар ядерным оружием 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Мир

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Калининградская область неоднократно называли первой целью удара НАТО в случае войны с Россией. Теперь от высокопоставленного американского военного прозвучали реальные угрозы. Он заявил о подготовке плана по уничтожению эксклава для ослабления обороны страны. Насколько реалистичны подобные шаги и какой ответ получит НАТО на свою агрессию, узнал 360.ru.

Калининград в прицеле НАТО

Армия США и ее союзники по НАТО начали реализацию плана для сдерживания восточного фланга. С таким заявлением выступил командующий американской армией в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью.

Он подчеркнул, что основная цель плана — сдерживание российских угроз в адрес стран Балтии. Генерал добавил, что разработки по реализации различных операций в регионе шли уже давно и теперь необходимо перейти к совместной работе.

«Наш сценарий предусматривает сдерживание с земли. Наземное пространство стало еще более важным, потому что теперь можно уничтожать A2/AD — зоны (Anti-Access/Area Denial, противодействие доступу/блокировка зоны — прим. ред.), можно контролировать море. Все эти процессы мы наблюдали в Украине», — заявил Донахью.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com

По его словам, если рассматривать Калининградскую область, полностью окруженную странами НАТО, то армия США обладает всеми возможностями, чтобы «стереть ее с лица земли быстрее, чем когда-либо можно себе представить». «Мы уже все это спланировали и разработали», — заявил генерал.

Для реализации плана страны НАТО проведут совместную работу по переходу на единые стандарты баз данных, ракетных пусковых установок и облачных систем. «Мы уже точно понимаем, какие нам нужны беспилотные системы, количество бригад и все остальное», — заявил Донахью.

Генерал добавил, что теперь необходимо, чтобы возможности армии США стали совместимы с партнерами по НАТО. Военные намерены создать унифицированные пусковые установки ракет, которые можно использовать, как для обороны, так и для наступления, а также «гибридные» системы управления огнем для боеприпасов любого калибра. Промышленники уже получили все запросы и приступили к разработке требуемых установок.

Фото: Anna Ross/dpa / www.globallookpress.com

Обмен данными и выбор целей участники альянса проведут через платформу Maven Smart System (MSS) компании Palantir — это система искусственного интеллекта, обрабатывающая огромные массивы информации из множества источников, начиная от разведывательных спутников, заканчивая данными из соцсетей, помогая планировщикам выбирать потенциальные цели для удара. Эту систему дополняет инструмент Maven от Национального агентства геопространственной разведки Министерства обороны США, который занимается наведением оружия для поражения целей. В мае руководитель ведомства вице-адмирал Фрэнк Уитворт заявил, что теперь армия США способна обнаружить и поразить любой объект за несколько минут в любой точке планеты.

Почему НАТО нацелился на Калининградскую область

Калининградская область — это стратегически важный российский анклав на Балтике, который НАТО считает одной из главных угроз балтийским странам. Находящийся там флот может блокировать проход кораблей, а сухопутные войска способны отрезать через Сувалкский коридор (узкий участок между российской территорией и Белоруссией) Латвию, Литву и Эстонию от остальных стран Европы.

Фото: Roman Denisov / www.globallookpress.com

Кроме того, руководство Североатлантического альянса считает, что из Калининградской области Россия может нанести удар по Польше. Поэтому НАТО неоднократно разрабатывал различные стратегии «обезвреживания» Калининграда в случае конфликта. Еще в 2021 году издание The Over Defense на основе данных Центра военно-морского анализа США привело примерный сценарий удара НАТО по российскому региону для уничтожения баллистических ракет, зенитных систем, кораблей Балтийского флота и сухопутных войск, которые могли бы занять Сувалкский коридор. В атаке на Калининградскую область планировалось использовать польскую армию с самоходными гаубицами с поддержкой выстрелами реактивных систем залпового огня, а также дальнобойных ракет и беспилотников с воздуха. Командование российских войск прекрасно понимает уязвимость Калининградской области, поэтому создало там мощные A2/AD, включающую в себя дальнобойные ракеты, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в состав Балтийского флота входят подводные лодки и авиация, способные перекрыть небо и море. Все это предназначено для того, чтобы не дать вражеским войскам войти на территорию региона в случае конфликта.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на заявление генерала Донахью, что конфликт на Украине показал, что зоны A2/AD можно подавлять с земли, они остаются ключевым элементом обороны, поэтому Россия их продолжает развивать. Преодолеть эти участки — одна из самых сложных задач в современной войне.

Жесткий ответ России на серьезные угрозы

Калининградская область действительно окружена странами НАТО, которые сейчас ведут активное минирование границ на своей стороне, поэтому угрозы американского генерала стоит воспринимать всерьез. Об этом 360.ru заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Он добавил, что у соседствующих с Калининградской областью стран войск более чем достаточно. «Если начнутся какие-то серьезные вооруженные провокации, то первым под удар попадет именно Калининград. Как бы мы не старались создать там оборону, ему придется биться в окружении», — заявил Орлов.

Эксперт добавил, что на любую агрессию со стороны НАТО Россия откажется от всех правил, которых сейчас придерживается в зоне спецоперации, и применит ядерное оружие.

Никаких заявлений о том, что «давайте их выдавим с нашей территории» не будет. Применение ядерного оружия произойдет мгновенно, НАТО никаких бенефитов от агрессии в адрес Калининградской области не получит. Владимир Орлов Эксперт Центра военно-политической журналистики

На вопрос, способны ли войска НАТО продавить зоны A2/AD в Калининградской области, эксперт заявил, что регион сейчас насквозь простреливается оружием альянса. Но если такие попытки начнутся, то в ответ полетят не обычные снаряды и ракеты, а ядерные боеголовки. «Причем не тактические, а стратегические и уже непосредственно по Берлину, Лондону, Парижу, Нью-Йорку, Вашингтону. Поэтому подобных заявлений об ударах по Калининградской области они могут вести много. Но все прекрасно понимают, что если там что-то начнется, то это даст начало ядерной войне», — добавил Орлов. Он заключил, что это противостояние будет глобальным, а фронтом боевых действий станет весь мир.