ЦИК Белоруссии официально утвердил победу Лукашенко на выборах

Центризбирком Белоруссии официально утвердил победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

За кандидатуру Лукашенко подали 5 136 293 голоса — 86,82%.

Правительство Белоруссии сложило полномочия и ушло в отставку. Постановление подписал премьер-министр Роман Головченко. Документ вступает в силу со дня его принятия.

Единый день голосования на выборах президента Белоруссии состоялась 26 января. Итоговая явка составила 85,70%. Российский лидер Владимир Путин поздравил коллегу с переизбранием и отметил, что победа говорит о его высоком политическом авторитете и поддержке государственного курса со стороны населения.

Выборы президента Белоруссии были абсолютно легитимными и прозрачными, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Великобритания ввела санкции против председателя ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко после выборов. В список ограничений попали еще пять физлиц.