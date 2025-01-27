Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии после выборов президента

Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии Карпенко после выборов

Великобритания ввела санкции против председателя Центризбиркома Белоруссии Игоря Карпенко и еще пяти физических лиц. Об этом следует документа, опубликованного на сайте британского правительства.

«Добавить в санкционный список Игоря Васильевича Карпенко», — заявили в британском кабмине.

Также под рестрикции попали конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты» и завод «Легмаш», а также руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики Андрей Ананенко.

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. В понедельник ЦИК объявил, что действующий президент страны Александр Лукашенко одержал победу, получив 86,82% голосов. Итоговая явка избирателей составила 85,70% от общего числа включенных в списки для голосования.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что выборы в республике были легитимными и прозрачными.