Центризберком Белоруссии назвал итоговую явку на выборах президента

Итоговая явка избирателей на выборах президента Белоруссии превысила 85%. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь.

«Явка граждан на выборах президента Республики Беларусь составила 85,70%, от общего числа включенных в списки для голосования», — рассказали в ЦИК.

По данным пресс-службы, наибольшее число проголосовавших граждан было в Могилевской области — 92,64%. Меньше всего граждан проголосовало в Витебской области — 86,39%.

В столице на голосование явились всего 69,72%.

Ранее координатор группы наблюдателей на выборах от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачев заявил, что ЦИК республики организовал выборы в полном соответствии со стандартами, принятыми во всем мире. Атмосферу на участках он назвал доброжелательной.