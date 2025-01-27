В Кремле назвали выборы президента Белоруссии абсолютно прозрачными

Выборы президента Белоруссии были абсолютно прозрачными и легитимными. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля назвал избирательный процесс в республике хорошо организованным.

«Считаем, что это были абсолютно <…> прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства», — подчеркнул он.

Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. В понедельник Центральная избирательная комиссия сообщила, что Лукашенко одержал победу, получив 86,82% голосов. Итоговая явка избирателей составила 85,70% от общего числа включенных в списки для голосования.

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с переизбранием и отметил, что победа свидетельствует о его высоком политическом авторитете и поддержке государственного курса населением.