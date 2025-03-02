ЦИК Абхазии объявил о победе Гунбы на выборах президента

Глава ЦИК Абхазии Маршан: Бадра Гунба победил на выборах с результатом 54,73%

Победителем во втором туре выборов президента Абхазии стал Бадра Гунба. С таким заявлением в Международном пресс-центре ЦИК страны выступил председатель избиркома Дмитрий Маршан. Видео с его заявлением опубликовало агентство «Апсныпресс» .

Глава ЦИК Абхазии подчеркнул, что победитель получил 54,73% голосов. Второй претендент на пост главы республики Адгур Ардзинба набрал 41,54%.

«По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра Гурамович», — объявил Маршан.

Он добавил, что всего в голосовании приняли участие 70% граждан республики, что составляет 100 412 человек.

«По сравнению с первым туром, это примерно на тысячу человек больше. Также повышенная явка была в Москве и Черкесске», — добавил глава ЦИК Абхазии.

Маршан признал, что на избирательных участках зафиксировали нарушения, но на итоги голосования из-за разрыва между кандидатами почти в 14% они никак не повлияли.

Второй тур президентских выборов в Абхазии прошел в минувшую субботу, 1 марта.

Кандидатами стали бывший исполняющий полномочия главы республики Бадра Гунба и бывший министр экономики республики, глава оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба. Во второй тур кандидаты вышли, набрав большую часть голосов в первом, обойдя трех соперников.

В ходе голосования во втором туре на избирательный участок в школе села Цандрыпш напали вооруженные мужчины, которые повредили избирательную урну. Когда на место прибыли сотрудники полиции, напавшие открыли стрельбу. В республиканском главке МВД назвал устроивших перестрелку сторонниками оппозиции.