В Абхазии нападение на участок назвали политическим террором

Нападение на избирательный участок во время выборов президента в Абхазии стало реакцией на результаты голосования. Такие действия рассматриваются как политический терроризм, сообщили РИА «Новости» в МВД республики.

«Вооруженное нападение на избирательный участок и стрельба в сотрудников МВД — это реакция оппозиции на первые данные о поражении на выборах», — отметили в сообщении.

Ранее стало известно, что неизвестные напали на избирательный участок в школе в селе Цандрыпш. Повреждения получила избирательная урна. Когда полиция попыталась задержать злоумышленников, они открыли стрельбу и попытались скрыться на автомобилях.

Кандидат в президенты Бадра Гунба заявил, что сторонники политика Адгура Ардзинбы пытались помешать работе пунктов для голосования. Он попросил ЦИК Абхазии учесть при подсчете голосов те бюллетени, которые извлекли из разрушенных урн.

Председатель местной ЦИК Дмитрий Маршан заявил, что второй тур президентских выборов в Абхазии признали состоявшимся.