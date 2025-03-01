Неизвестные в масках напали на избирательный участок в Абхазии

Группа неизвестных напала с оружием на избирательный участок в школе в селе Цандрыпш. В итоге была повреждена избирательная урна, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

По данным ведомства, нападавшие пытались скрыться на автомобилях и открыли стрельбу по сотрудникам МВД. Правоохранители объявили план «Перехват». Водитель одной из машин не справился с управлением и съехал в кювет. Розыск остальных злоумышленников продолжается.

Абхазский политический деятель Бадра Гунба написал в Telegram канале, что сторонники политика Адгура Ардзинбы пытались помешать работе пунктов для голосования в населенных пунктах Махадыр, Гячрыпш и Аракич. Он обратился к ЦИК Абхазии с требованием при подсчете голосов учесть те бюллетени, которые «незаконно извлекли из разрушенных урн».

Второй тур выборов стартовал в республике утром 1 марта. Согласно данным ЦИК, явка на них составила 43%. Кандидатами в президенты стали оппозиционер Адгур Ардзинба и политик Бадра Гунба.