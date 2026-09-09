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    Центр ядерной науки и технологий откроется во Вьетнаме в сотрудничестве с Россией

    Путин объявил о создании Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме

    Russian Defence Ministry/Global Look Press
    Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com

    В рамках российско-вьетнамского сотрудничества во Вьетнаме откроется Центр ядерной науки и технологий. Президент России Владимир Путин объявил об этом после переговоров с главой Социалистической Республики То Ламом в Кремле, сообщило РИА «Новости».

    Он напомнил о планах построить атомную электростанцию по российскому дизайну на территории Вьетнама. Межправительственное соглашение о реализации проекта заключили в марте.

    «В планах также сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Все это станет мощным стимулом для экономического роста», — сказал Путин.

    То Лам прибыл в Москву 9 сентября чуть более чем через год после предыдущих переговоров с президентом России. Путин принял его и супругу Нго Фыонг Ли в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. После переговоров главы государств по видеосвязи открыли лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое.