Центр ядерной науки и технологий откроется во Вьетнаме в сотрудничестве с Россией

В рамках российско-вьетнамского сотрудничества во Вьетнаме откроется Центр ядерной науки и технологий. Президент России Владимир Путин объявил об этом после переговоров с главой Социалистической Республики То Ламом в Кремле, сообщило РИА «Новости» .

Он напомнил о планах построить атомную электростанцию по российскому дизайну на территории Вьетнама. Межправительственное соглашение о реализации проекта заключили в марте.

«В планах также сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Все это станет мощным стимулом для экономического роста», — сказал Путин.

То Лам прибыл в Москву 9 сентября чуть более чем через год после предыдущих переговоров с президентом России. Путин принял его и супругу Нго Фыонг Ли в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. После переговоров главы государств по видеосвязи открыли лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое.