Путин на переговорах с президентом Вьетнама заявил о тесной связи двух стран

Отношения дружбы и взаимопонимания России и Вьетнама продолжаются уже много лет со времен борьбы Ханоя за суверенитет. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, принимая в Кремле своего вьетнамского коллегу То Лама, прибывшего с государственным визитом.

Как сообщила пресс-служба Кремля, переговоры начались в узком составе, а главной темой встречи стало стратегическое партнерство двух стран.

На открытой части встречи Путин поприветствовал прибывшую делегацию.

«Совсем недавно вьетнамский народ отмечал День независимости, 2 сентября. И хотел бы отметить, что именно с того времени, со времени борьбы Вьетнама за свой суверенитет, и сложились особые отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между нашими народами», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что отношения между Россией и Вьетнамом продолжили углубляться. Только за прошлый год товарооборот вырос на 6%, а за первые шесть месяцев текущего года этот показатель увеличился вдвое.

«Мы продолжаем работать по всем другим направлениям, это касается культуры, образования, вопросов безопасности. У нас есть уже и проекты, которые проверены временем, есть и новые интересные начинания», — добавил Путин.

В середине июня на саммите Россия — АСЕАН в Казани президент России Владимир Путин назвал Вьетнам не только давним партнером, но и союзником во многих областях.