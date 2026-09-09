Путин примет в Кремле президента Вьетнама То Лама

Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам посетил Россию с официальным визитом. Президент Владимир Путин примет его в Кремле 9 сентября, сообщила пресс-служба администрации.

«Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства», — сообщили представители Кремля.

На повестке дня торгово-экономическое и научно-образовательное сотрудничество, а также совместная работа в области обороны и безопасности. Путин обменяется с гостем мнениями по международной ситуации. Кроме того, планируется подписание лидерами пакета двусторонних документов.

Предыдущие очные российско-вьетнамские переговоры прошли в мае 2025 года в Кремле. То Лам тогда приурочил визит в Россию к юбилею Великой Победы.