ЦАХАЛ заявил о минимальном ущербе от иранской атаки

Массированная ракетная атака Ирана на Израиль обернулась минимальным ущербом для еврейского государства. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Это не демонстративная атака — каждая ракета несла в себе смерть и сотни килограмм взрывчатки. Благодаря работе систем ПВО, причинен минимальный ущерб», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В ЦАХАЛ отметили, что некоторые снаряды упали в регионах, находящихся в центре страны и на юге. Разрушения после падений ракет назвали незначительными.

Ранее стало известно, что Иран пустил в сторону Израиля около 500 ракет. Как заявил секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, израильские военные готовы ответить на любые иранские атаки. После этого Армия обороны Израиля анонсировала мощные ракетные удары по Ближнему востоку предстоящей ночью.