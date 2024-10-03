Армия обороны Израиля нанесла точный удар по Бейруту. Об этом ЦАХАЛ сообщил в своем Telegram-канале.
«Армия обороны Израиля нанесла точный удар по Бейруту. Подробности будут позже», — написали в мессенджере.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В ЦАХАЛ утверждают, что их цели — объекты «Хезболлы».
Однако очередная атака пришлась по жилому кварталу в южном пригороде Бейрута. В ливанской столице сложилась непростая ситуация — люди вынуждены жить на улицах, а в больницах не хватает персонала и мест, рассказал руководитель представительства МИА «Россия сегодня» в Сирии и Ливане Михаил Алаеддин.
ЦАХАЛ заявил, что нанес точный удар по столице Ливана
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