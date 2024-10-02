Помощи не хватает. Бейрут после ударов Израиля погрузился в хаос

На Ближнем Востоке есть так называемая «ось сопротивления» — ряд военизированных формирований и движений, выступающих против Израиля, рассказал 360.ru руководитель представительства МИА «Россия сегодня» в Сирии и Ливане Михаил Алаеддин. По его словам, в Бейруте сложилась непростая ситуация — люди вынуждены жить на улицах, а в больницах не хватает персонала и мест.

Алаеддин напомнил, что эту «ось сопротивления» организовали более 40 лет назад. Израиль продолжает наносить удары по Ливану — очередные пришлись по жилому кварталу в южном пригороде Бейрута. В результате атаки «сложились» девятиэтажка и 12-этажный жилой дом.

«Люди в буквальном смысле и в Бейруте, и в других крупных населенных пунктах живут на улицах — возле мечетей, на набережных, буквально из подручных средств делают что-то похожее на матрасы или импровизированные палатки, живут с младенцами, детьми. Помощи ЮНИСЕФ, помощи международных организаций, дружественных Ливану стран не хватает катастрофически. Возможно, получает ее, может быть, половина населения, если не меньше», — отметил Михаил Алаеддин.

Он добавил, что не лучше ситуация и в больницах, особенно на юге и востоке страны.

«Не хватает как врачей, так и мест для приема больных. Медперсонал во многих больницах оказывает помощь прямо на полу, в коридорах, поступают тяжело раненые, средней тяжести, с оторванными конечностями, очень много погибших детей», — уточнил собеседник 360.ru.

В ночь на 2 октября израильские военные ударили по Бейруту. Они объяснили, что атаковали объекты «Хезболлы».