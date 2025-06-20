ЦАХАЛ заявил, что атаковал ракетные пусковые установки в Иране

Израильские военные ударили по ракетным установкам в Иране. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по трем готовым к запуску ракетным установкам, нацеленным на территорию Израиля», — рассказали в ЦАХАЛ.

Кроме того, израильская армия ликвидировала военного офицера, который осуществлял запуск ракет.

Ранним утром 20 июня Израиль атаковал окрестности города Решт у побережья Каспийского моря на севере Ирана. Взрыв прогремел на территории технологического парка «Сефидруд». Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Накануне президент США Дональд Трамп на две недели отложил решение ирано-израильского конфликта, поскольку выразил опасение насчет повторения ливийского сценария в случае свержения верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.