Израиль ударил по городу Решт в Иране

Израиль атаковал окрестности города Решт у побережья Каспийского моря на севере Ирана. Об этом заявил заместитель губернатора провинции Гилян Али Багери, сообщило агентство IRNA.
«Сегодня рано утром территория технологического парка Сефидруд в Реште подверглась нападению вражеских сил», — сказал он.
Территорию осматривают на предмет возможного ущерба. По предварительной информации, в промзоне произошел взрыв.
Ранее в Иране раскрыли, когда прекратят бить по Израилю. Согласно заявлению иранского Высшего совета национальной безопасности, атаки продолжатся, пока противник не будет наказан, а репарации не будут выплачены.
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