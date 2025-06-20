Израиль ударил по городу Решт в Иране

Израиль атаковал окрестности города Решт у побережья Каспийского моря на севере Ирана. Об этом заявил заместитель губернатора провинции Гилян Али Багери, сообщило агентство IRNA .

«Сегодня рано утром территория технологического парка Сефидруд в Реште подверглась нападению вражеских сил», — сказал он.

Территорию осматривают на предмет возможного ущерба. По предварительной информации, в промзоне произошел взрыв.

Ранее в Иране раскрыли, когда прекратят бить по Израилю. Согласно заявлению иранского Высшего совета национальной безопасности, атаки продолжатся, пока противник не будет наказан, а репарации не будут выплачены.