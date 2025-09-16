ЦАХАЛ уничтожил корабельный док в йеменском порту Ходейда

«Израильский обстрел полностью разрушил портовый причал Ходейды», — отметили авторы материала.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по объектам военной инфраструктуры в Йемене, в том числе в порту Ходейда. В ЦАХАЛ заявили, что через него хуситам поставляли оружие и боеприпасы из Ирана, которые впоследствии использовали для атак против Израиля.

Израильский портал ранее сообщил, что ЦАХАЛ нанес по сектору Газа 37 ударов за 20 минут. Палестинцы подчеркивали, что атаки совершаются в трех ключевых районах: в районе Шейх Радван, в районе Аль-Карама и на пляже, а также в Тель-аль-Хава.