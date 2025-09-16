Армия обороны Израиля подтвердила новые удары по Йемену

Армия обороны Израиля нанесла новые удары по объектам военной инфраструктуры в Йемене. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Армия поразила военную инфраструктуру террористического хуситского режима в порту Ходейда», — уточнили там.

По словам израильских военных, через порт хуситам поставляли оружие и боеприпасы из Ирана, которые впоследствии использовали для атак против Израиля.

Ранее йеменские повстанцы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракетой Palestine-2 с разделяющейся головной частью.

А вечером 11 сентября израильские военные атаковали север Йемена, в том числе столицу — город Сана. По данным йеменского Минздрава, погибли 46 человек, в том числе женщины и дети, еще 165 получили ранения.