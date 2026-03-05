ЦАХАЛ ударил по командным пунктам «Хезболла» в Бейруте

Ночью израильские военные нанесли несколько ударов по командным центрам движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ недавно нанес удары в Бейруте, завершив серию атак по нескольким командным пунктам террористической организации „Хезболла“», — заявили военные.

Там же отметили, что в числе пораженных целей оказался пункт управления, принадлежащий авиационному крылу группировки.

Ранее иранские войска ударили гиперзвуковыми ракетами по израильскому аэропорту Бен-Гурион. Также под удар попало здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Кроме того, Иран пригрозил ударить по ядерному объекту ЦАХАЛ в Димоне, если еврейское государство и Америка продолжат добиваться смены правительства в Исламской республике.

Как отметила британская газета Financial Time, Иран стал воплощать план Хаменеи после атаки США. План включает распространение хаоса и войны на весь Ближний Восток.