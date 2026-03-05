Израиль в ужасе. Иран пригрозил немыслимым: на кону удар последнего шанса

Иран пригрозил атаковать ядерный центр в Димоне при попытке смены режима в стран

Иран ударит по израильскому ядерному объекту, если еврейское государство и США будут добиваться смены режима в Исламской республике. Об этом сообщило иранское агентство ISNA со ссылкой на военного чиновника из Тегерана.

Высокопоставленный военный чиновник в Иране рассказал агентству, что атомный реактор в пустыне Негев станет приоритетной целью в случае прямой угрозы существованию политического строя страны. При этом официальный Тегеран такие планы не подтверждал.

Ядерный центр в Димоне считается одним из самых охраняемых объектов на Ближнем Востоке, и прямые угрозы в его адрес резко повышают градус противостояния. Этот комплекс работает с 1964 года, он вырабатывает и оружейный плутоний.

Официально Израиль никогда не подтверждал, что имеет ядерное оружие. Политологи считают, что такое вооружение у страны появилось еще в 1970-х годах, на данный момент в запасах числятся, по данным Федерации американских ученых, 90 боеголовок.

Британская газета Financial Time писала, что Иран начал воплощать план Хаменеи после атаки США. Стратегия предусматривает распространение хаоса и войны на весь Ближний Восток.