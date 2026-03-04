Трамп в шоке, Иран повысил ставки. В ход пошел секретный план Хаменеи

Тегеран начал реализацию масштабной стратегии по вовлечению всего Ближнего Востока в вооруженное противостояние с США и Израилем. О деталях секретного плана, утвержденного еще летом 2025 года Али Хаменеи, сообщила Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в иранских кругах.

Согласно разработанному сценарию, основной целью Ирана является создание управляемого хаоса, который должен обрушить мировые рынки и парализовать авиасообщение в регионе. Источник издания утверждал, что стратегию разработали иранские военные под личным руководством Али Хаменеи сразу после ударов США в июне 2025 года.

В Тегеране рассчитывают, что повреждения энергетической инфраструктуры и угрозы инвестиционному климату в странах Персидского залива вынудят арабских соседей оказать давление на Вашингтон для прекращения операции.

После пересечения «красных линий» у страны не осталось иного выбора, кроме как максимально эскалировать ситуацию.

«Это будет продолжаться. Будет дальнейшая эскалация. Чего они ожидали? Неужели они думают, что если глава исламской республики попадет под удар, ничего не произойдет?», — цитирует FT собеседника.

В чем угроза для Ирана

Особенностью нынешней фазы конфликта стала полная децентрализация командования. План предусматривает автономные действия боевых подразделений, которые получили все необходимые инструкции заранее.

Это позволило иранской военной машине продолжать атаки даже после ликвидации Али Хаменеи и высшего генералитета в первые часы столкновений.

Бойцы «на земле» координируют свои действия без прямых приказов сверху, превращая любое место присутствия сил США в зону повышенного риска.

Несмотря на решительность Тегерана, политические аналитики издания указывают на серьезную уязвимость этой стратегии. Атаки на ОАЭ и Катар могут привести к обратному эффекту.

Вместо давления на Белый дом арабские монархии, которые в последние годы относились к Исламской республике лучше, теперь готовы окончательно перейти на сторону американо-израильской коалиции.

США военную операцию сворачивать не планируют. Пентагон анонсировал еще большую глубину ударов по Ирану.