Иран атаковал израильский аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковыми ракетами

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по аэропорту Бен-Гурион и зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве гиперзвуковыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщило Fars News Agency .

«Гиперзвуковые ракеты и аэрокосмические ударные беспилотники Корпуса стражей исламской революции обошли американскую систему THAAD и нанесли удары по стратегическим целям в здании Министерства войны сионистского режима и аэропорту Бен-Гурион», — отметили в публикации.

Израильские военные отразили несколько ракетных атак из Ирана, включая удар по аэропорту. По данным ЦАХАЛ, прошлой ночью воздушную тревогу объявили почти по всей стране.

Иран также пригрозил ударить по израильскому ядерному объекту в Димоне, если еврейское государство и США будут добиваться смены режима в Исламской республике.

НАТО приготовились использовать статью о коллективной обороне против Ирана. Альянс также ведет борьбу с иранским правительством.