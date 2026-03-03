ЦАХАЛ сообщил об одновременных ударах по Тегерану и Бейруту

Израильские военные одновременно атакуют Тегеран и Бейрут. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«В настоящее время Армия обороны Израиля одновременно наносит удары по Тегерану и Бейруту», — заявили военные.

В ЦАХАЛ отметили, что израильские боевики приступили к точечным ударам по иранским военным объектам и позициям движения «Хезболлах».

До этого Центральное командование ВС США в соцсети Х сообщило, что американские военные поразили командно-контрольные пункты, площадки запуска ракет и БПЛА, системы ПВО и аэродромы Ирана.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Тот нанес ответные удары по объектам еврейского государства и американским военным базам в ближневосточном регионе.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщила о более 40 убитых американских военных в Дубае.