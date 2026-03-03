КСИР сообщил о более 40 убитых американских военных в Дубае

Иран атаковал в Дубае группу из 160 американских военных, в результате удара погибли более 40 морских пехотинцев. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

По его данным, на объекте в эмирате находились более 160 морпехов. Из-за комбинированного удара беспилотниками и ракетами ранения получили порядка 70 американцев.

Также иранская армия снова атаковала базу Арифджан в Кувейте, где дислоцируются военные из США. По объекту ударили 10 дронов.

«Ожидается, что в этой волне атаки погибло много террористов из числа американских морских пехотинцев», — отметили в КСИР.

Ранее телеканал CNN обратил внимание, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке у США заканчиваются ракеты. Высокопоставленный чиновник в американском оборонном ведомстве рассказал, что фиксируется острый дефицит снарядов Tomahawk и истребителей-перехватчиков SM-3. Он напомнил, что на пополнение запасов уйдет много времени и денег.