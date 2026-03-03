США уничтожили военные объекты Ирана

Американские военные уничтожили командно-контрольные пункты, системы ПВО, площадки запуска ракет и беспилотников, а также аэродромы Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США в соцсети Х .

«Силы США уничтожили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранские системы ПВО, площадки запуска ракет и беспилотников, а также военные аэродромы в ходе продолжающихся операций», — рассказали военнослужащие.

Израиль и Соединенные Штаты утром 28 февраля атаковали Иран, тот в ответ ударил по территории еврейского государства и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Ранее КСИР сообщил о более чем 40 убитых военных США в Дубае.