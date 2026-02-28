ЦАХАЛ атаковал резиденцию президента Ирана Масуда Пезешкиана
Во время второй волны ударов Израиля по Ирану ЦАХАЛ атаковал резиденцию президента Масуда Пезешкиана. Об этом сообщило издание Clash Report.
Предварительно, целью стали президентский дворец и другие объекты, включая штаб-квартиру разведки. Всего под удар ЦАХАЛ попало около 30 объектов.
Associated Press сообщило, что один из ударов направили на офис верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в нем произошел взрыв. Представитель аятоллы сообщил Reuters, что Хаменеи нет в столице Ирана: его перевезли в безопасное место.
По данным ближневосточных и американских СМИ, Израиль нанес удар совместно с Соединенными Штатами. Еврейское государство закрыло воздушное пространство, жителям рекомендовали не выходить на улицы. В стране работают только службы обеспечения.
Израиль нанес превентивный удар по Ирану для устранения угроз, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.