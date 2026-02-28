ЦАХАЛ атаковал резиденцию президента Ирана Масуда Пезешкиана

Во время второй волны ударов Израиля по Ирану ЦАХАЛ атаковал резиденцию президента Масуда Пезешкиана. Об этом сообщило издание Clash Report .

Предварительно, целью стали президентский дворец и другие объекты, включая штаб-квартиру разведки. Всего под удар ЦАХАЛ попало около 30 объектов.

Associated Press сообщило, что один из ударов направили на офис верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в нем произошел взрыв. Представитель аятоллы сообщил Reuters, что Хаменеи нет в столице Ирана: его перевезли в безопасное место.

По данным ближневосточных и американских СМИ, Израиль нанес удар совместно с Соединенными Штатами. Еврейское государство закрыло воздушное пространство, жителям рекомендовали не выходить на улицы. В стране работают только службы обеспечения.

Израиль нанес превентивный удар по Ирану для устранения угроз, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.