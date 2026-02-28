Базы США на Ближнем Востоке стали законными целями ударов

В Иране назвали базы США на Ближнем Востоке законными целями ударов

Все военные базы США в странах Ближнего Востока являются для Ирана законными целями ответных ударов. Об этом сообщил командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-аль-Анбия» генерал-лейтенант Али Абдоллахи, его слова привела иранская гостелерадиокомпания.

«Все интересы, ресурсы и базы американцев в регионе считаются законной целью для Вооруженных сил Исламской Республики Иран», — сказал он.

Корпус стражей Исламской революции ранее нанес удары беспилотниками и ракетами по американским базам в ОАЭ, Катаре и штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Кроме итого, иранские военные атаковали базы в Саудовской Аравии, Кувейте и Иордании в ответ на утреннюю операцию США и Израиля «Эпическая ярость». В регионе ограничили воздушное пространство, сирены тревоги звучат в странах Персидского залива и Израиле.