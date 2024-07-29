ЦАХАЛ обстрелял 15 населенных пунктов на юге и востоке Ливана

Al-Manar: ЦАХАЛ из тяжелой артиллерии обстрелял Ливан в ответ на атаку на Голаны

По информации журналистов, под обстрел попали 15 населенных пунктов на юге и востоке страны после угроз в адрес шиитского движения «Хезболла». Израиль обвинил его в ударе по Голанским высотам в субботу.

Представители «Хезболлы» заявили, что не подвергали ракетному удару поселок на Голанских высотах. Причиной гибели мирных граждан стало, по их версии, падение израильской противоракеты. В результате падения ракеты погибли 12 подростков, которые в тот момент находились на стадионе. Около 30 получили ранения.