ЦАХАЛ начал операцию против правительства Ирана

Армия обороны Израиля атаковала объекты правительства Ирана в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля начала серию масштабных ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране», — заявили военные.

В пятницу утром ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет из Ирана в сторону территории Израиля. Верховный лидер Исламской Республики накануне предупредил, что государство будет мстить за погибших от ударов.

За прошедшие сутки Израиль поразил более 200 целей в западной и центральной части Ирана. Всего ВВС нанесли 20 масштабных ударов, под атаку попали средства ПВО и объекты производства оружия.