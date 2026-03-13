Израиль поразил свыше 200 целей в Иране за сутки

Армия обороны Израиля поразила более 200 целей на западе и в центре Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Более 200 целей в западном и центральном Иране были поражены за последние сутки», — заявили в ведомстве.

Всего авиация Израиля нанесла 20 масштабных ударов и поразила пусковые установки баллистических ракет, систем противовоздушной обороны и места производства вооружений.

Ранее иранский дрон взорвался в Дубае рядом с международным финансовым центром. В Сети появилось видео, на котором после взрыва поднимается густой дым.

КСИР накануне атаковал ракетами цели в Иерусалиме и Тель-Авиве, американские военные базы на Ближнем Востоке и штаб-квартиру службы госбезопасности Израиля.